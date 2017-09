Mail A la Une .. Le bassin de baignade de Boucan est ouvert





Prévu pour une ouverture durant les vacances scolaires, le chantier a accusé un retard de quelques semaines en raison notamment des nombreuses vigilances fortes houles qui ont été déclenchées durant les mois de juillet et août. "On ne pouvait pas prévoir", justifie Patricia Locame-Machado, la vice-présidente de Tamarun, la SPL chargée de mener l'opération, alors que l'été austral aurait pu être synonyme de cyclone.



Plus grand que l'ancien, avec une superficie de 600 m2, le bassin devrait pouvoir accueillir "entre 250 et 300 personnes", juge Jean Patrouilleau, chargé d'opération à Tamarun. Il présente désormais trois niveaux : une pataugeoire (20 à 60 cm de profondeur), un petit bassin (60 à 80 cm de profondeur) et un grand bassin (1,40 m à son maximum).



Autre particularité, le bassin nouvelle configuration sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Un dispositif spécifique sera prochainement mis en place avec des chaises permettant aux personnes porteuses de handicap de se mettre à l'eau. Un système d’acheminement de l’eau de mer se fera en tout temps, de façon naturelle, explique Jean Patrouilleau. "Il y aura un renouvellement toutes les 12 heures".



La fin des travaux prévue pour fin octobre



Pour ce qui est de la sécurité, deux maîtres nageurs sauveteurs à minima seront déployés sur ce bassin de baignade, indique Gérald Senescat, responsable des MNS. Ils pourront intervenir pour gérer le flux des baigneurs en cas d'affluence trop importante.



"La sécurité est le maître mot", déclare d'ailleurs Yoland Velleyen, qui profite de la conférence de presse d'inauguration pour évoquer la problématique de sécurisation des plages. "Des filets pour protéger la baignade seront mis en place dans les semaines qui viennent aux Roches Noires, et si c'est concluant, la même chose sera faite à Boucan Canot".



Par ailleurs, sous l'égide du CRA, de nouveaux filets anti-requins devraient être testés durant six mois, pendant l'été austral prochain, du côté du Saint-Alexis. "La mairie n'est pas dans la démarche d'abandonner les filets anti-requins", tient à préciser le premier adjoint, reconnaissant tout de même les "limites de du dispositif" qui a été mis en place.



En attendant, sur Boucan, les baigneurs devront se contenter du bassin. Si la baignade est autorisée depuis ce matin, 9h30, le chantier n'est toutefois pas terminé. "La deuxième phase des travaux est en cours, pour le cheminement jusqu'à l'enrochement. La fin des travaux est prévue pour fin octobre, et dans la foulée on réhabilitera les sanitaires", fait savoir Jean Patrouilleau. Le coût total de l'opération s'élève à 750.000 euros (545.000 euros financés par l'Europe, 155.000 par la Région et 50.000 par la commune de Saint-Paul)



