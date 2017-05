Mail A la Une . Le XV de France est à La Réunion

Ça y est, le XV de France est arrivé à bon port. L’équipe de France de rugby est arrivée vers 10H30 ce lundi à l’aéroport Roland-Garros. Une grande première à La Réunion.



Les joueurs de Guy Novès seront dans l’île pendant deux jours pour des entraînements publics mais également pour promouvoir le rugby et ses valeurs.



Le XV tricolore est attendu ce lundi après-midi à l'Etang-Salé, au stade du Centenaire, pour son premier entraînement, ouvert au public et aux écoles de rugby. Cet entrainement dit "de récupération" sera suivi d'une séance d'autographes et de photos. De nombreux bus seront mis à disposition de 7 clubs de l’ouest et du sud pour qu’ils puissent amener leurs licenciés à la rencontre des Bleus.



Un moment de répit avant trois gros test-matches



Mardi, les Bleus remettront des trophées aux finales des écoles primaires pour 800 enfants de CM1 et CM2 avant un nouvel entraînement à Saint-Denis. L’équipe de France est attendue du côté du stade de la Redoute à 16H pour un entraînement là aussi ouvert au public. Dans la soirée, le sélectionneur et les joueurs français rencontreront les partenaires du Comité régional et les représentants des clubs de La Réunion.



Cette venue dans un département d'outre-mer est l'un des engagements de Bernard Laporte lors de sa campagne. Le président de la fédération s'était engagé à organiser la venue de l’équipe de France dans les département d'outre-mer à chacune de ses tournées d’été. La Réunion est donc le premier département auquel rend visite le XV.



Après ce crochet par La Réunion et Mayotte, le XV de France ira affronter à trois reprises les Springboks sur leur sol. Les trois test-matches auront lieu le 10 juin à Pretoria, le 17 à Durban, et le 24 juin à Johannesburg.



Le groupe France pour la tournée dans l'océan Indien :



ATONIO Uini (Stade Rochelais)

BEN AROUS Eddy (Racing 92)

BOUGHANMI Mohamed (Stade Rochelais)

CAMARA Yacouba (Stade Toulousain)

CHAT Camille (Racing 92)

CHAVANCY Henry (Racing 92)

CHIOCCI Xavier (RC Toulon)

DANTY Jonathan (Stade Français Paris)

DOUSSAIN Jean-Marc (Stade Toulousain)

DUCUING Nans (Union Bordeaux Bègles)

DULIN Brice (Racing 92)

DUPONT Antoine (Castres Olympique)

FICKOU Gaël (Stade Toulousain)

GOUJON Loann (Union Bordeaux Bègles)

GOURDON Kevin (Stade Rochelais)

GUIRADO Guilhem (RC Toulon)

HUGET Yohan (Stade Toulousain)

ITURRIA Arthur (AS Clermont Auvergne)

JELONCH Anthony (Castres Olympique)

LE DEVEDEC Julien (CA Brive Corrèze Limousin)

LE ROUX Bernard (Racing 92)

LOPEZ Camille (AS Clermont Auvergne)

MACHENAUD Maxime (Racing 92)

MAESTRI Yoann (Stade Toulousain)

MAYNADIER Clément (Union Bordeaux Bègles)

PENAUD Damian (AS Clermont Auvergne)

PICAMOLES Louis (Northampton Saints)

PLISSON Jules (Stade Français Paris)

POIROT Jefferson (Union Bordeaux Bègles)

RATTEZ Vincent (Stade Rochelais)

SERIN Baptiste (Union Bordeaux Bègles)

SLIMANI Rabah (Stade Français Paris)

SPEDDING Scott (AS Clermont Auvergne)

TAOFIFENUA Romain (RC Toulon)

VAKATAWA Virimi (FFR) Zinfos974 Lu 1507 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Canne : Les planteurs toujours mobilisés ce lundi L'épidémie de bronchiolite est terminée