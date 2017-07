Mail A la Une ... Le Tourbillon de la vie a emporté Jeanne Moreau

Icône du cinéma français, Jeanne Moreau est décédée ce lundi 31 juillet à l’âge de 89 ans à Paris. ​Sa femme de ménage l’a retrouvée tôt dans la matinée sans vie à son domicile.



Jeanne Moreau se battait contre un cancer. Elle est née le 23 Janvier 1928 à Paris. Son père, Anatole-Désiré Moreau, était un restaurateur. Sa mère, Katherine Moreau était une danseuse originaire du Royaume-Uni.



Connue pour sa beauté et sa voix grave, l’artiste compte plus de 130 films et autant de pièces de théâtre et de belles chansons au cours de ses 65 ans de carrière.



Parmi les films auxquels l’actrice française a participé, ceux à retenir sont évidemment " Ascenseur pour l’échafaud " réalisé en 1958 par Louis Malle, " Jules et Jim " sorti 4 ans plus tard et réalisé par François Truffaut. C’est d’ailleurs après de ce film que sa carrière prend un tournant puisqu’elle va interpréter la bande originale du film " Le Tourbillon " (de François Truffaut) aux cotés de Serge Rezvani. Elle connaît alors un grand succès et se lance dans la chanson toujours avec Serge Rezvani avec deux albums, l’un en 1963 et l’autre en 1967.



Au cours de sa carrière elle tournera dans 130 films, et récoltera le César de la meilleure actrice pour le film " La vieille qui marchait dans la mer ", film sorti un an plus tôt et réalisé par Laurent Heynemann. En 1960, à Cannes, elle est lauréate du prix d’interprétation féminine pour le film " Moderato cantabile " sorti la même année et réalisé par Peter Brook.



"Une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence", a réagi le président, Emmanuel Macron. D’autres célébrités françaises n’ont pas hésité à réagir. Jean Pierre Foucault à déclaré : " Sans me connaître,Madame, vous aviez accepté d'être ma première invitée à Sacrée Soirée. Merci chère Jeanne Moreau,comme beaucoup je pleure… ". Stéphane Bern, animateur à la radio et à la télévision s’est lui aussi exprimé : " Quelle tristesse d'apprendre la disparition de Jeanne Moreau, immense actrice, dont je garde tant de merveilleux souvenirs dans mon cœur ".

