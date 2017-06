Le Théâtre d’Azur va crever: Il faut sauver le soldat Folio, merde !

Va-t-on laisser se perdre dans les limbes notre dernier théâtre ?

Va-t-on laisser crever le Théâtre d’Azur ?



Nous avons perdu Talipot, réfugié en Afrique du Sud (ils sont moins cons que nous, tiens !) Talipot, reconnu « troupe internationale » et nous, les Réunionnais, sommes les seuls à ne pas le savoir ? Bravo les enfants.



Vollard… Vollard… l’illustre Vollard, a disparu, parce que ne trouvant même pas une salle où s’exprimer. C’est un comble.



Tous nos théâtres, qui faisaient notre légitime fierté, se sont barrés faute d’être soutenus.

Répétons-le au risque d’indisposer : l’action culturelle à La Réunion ne peut subsister faute de soutien public ou privé. Faute de subvention.

Et cette action ne s’écrit qu’à coups de « k » comme kalachnikov ou kiltir.

François Folio joue sa dernière carte.

Toute fierté bue, il « fait la manche » et sollicite, implore votre aide.



Si vous aimez le théâtre, si vous attachez un prix à notre culture réunionnaise, si vous voulez aller au-delà de la formule bêtifiante « kréol partout ou le tan »… sauvez le Théâtre d’Azur.



On ne vous demande pas grand-chose… juste un coup de pouce. Ce que vous pouvez.

S’il-vous-plaît…



Je m’engage personnellement : ce que vous donnerez, même UN seul euro, servira à sauvegarder le dernier fleuron de notre culture théâtrale réunionnaise.



Voilà.

Je n’ai plus rien à dire.

Sinon que ce sera une grande part de moi-même qui disparaîtra avec le Théâtre d’Azur.

Et ça, je vous le jure.



S’il vous plaît, un petit geste… un tout petit. hein, non ?