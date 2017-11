Le Tampon renouvelle sa demande de retour à la semaine de 4 jours

En juin dernier, la Commune du Tampon avait saisi, comme d'autres communes, le rectorat pour un retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée d'août 2017. Les 39 conseils d'école dont 22 à l'unanimité s'était prononcés pour. Cela n’avait pu se faire pour des raisons techniques liées au calendrier de réunions des instances académiques.



Conformément à la proposition du rectorat de procéder à l’examen le dossier pour la rentrée de janvier 2018, la commune du Tampon a donc consulté à nouveau ces deniers jours les enseignants et représentants de parents d'élèves de ses 39 conseils d'école. Tous ont émis une nouvelle fois, à la majorité de leurs membres, un avis favorable. Et pour 28 conseils d'école cet avis a été émis à l'unanimité des membres (soit 6 de plus par rapport à juin).



Les conseils d'école ont également expliqué les raisons de leur souhait du retour à la semaine des 4 jours par des raisons aussi diverses que la fatigue des enfants sans jour de repos en cours de semaine, la possibilité d'avoir une journée de libre pour les visites chez les spécialistes (médecins, orthophonistes, etc) pour les enfants qui en ont besoin. La Casud a également confirmé à la mairie du Tampon qu'elle pourra adapter ses transports scolaires aux nouveaux horaires qui seraient ceux d'avant la rentrée 2014.



Pour rappel, le Tampon a toujours été opposé à la réforme de 2014 et n'ayant pas adopté de PEDT, aucune contrainte particulière ne devrait s'opposer sa demande. Un nouveau dossier de demande de retour à la semaine des 4 jours a donc été transmis au rectorat ce 20 novembre afin de respecter les délais d'instruction.