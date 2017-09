Le Tampon : Un "livre noir" des écoles rédigé par les enseignants et les parents d'élèves

Une cinquantaine d’enseignants, à l’appel de l’intersyndicale, et de parents d’élèves du Tampon, ont comme prévu manifesté hier devant la mairie avant de rendre devant la sous-préfecture de Saint-Pierre. Une délégation a été reçue par Vincent Lagoguey.



La table ronde demandée par les manifestants n’aura pas lieu. "Elle n’aboutirait à rien", a confié le sous-préfet à Katell Louarn, secrétaire départementale du SNUDI-FO. Le représentant de l’Etat a également rappelé que le gouvernement avait consenti à relever le nombre de contrats aidés à 40 000. Le quota alloué à La Réunion devrait être connu d’ici à la fin de la semaine.



Pour autant, les enseignants et les parents ne baissent pas les bras. Un livre noir recensant les différents problèmes de sécurité notamment décrits dans les écoles de la commune liés au manque d’ATSEM, est en cours de rédaction. Ce mercredi, une permanence devant la mairie du Tampon sera tenue de 14h à 16h. Enseignants et parents sont invités à y consigner leurs remarques.



L’état des lieux sera ensuite transmis aux autorités concernées, préfecture, rectorat, mairie, et porté à la connaissance du public.