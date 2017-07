Le Tampon : Présentation au Drapeau du contingent du mois de juillet du RSMA-R

Les jeunes volontaires du contingent du mois de juillet étaient rassemblés ce mercredi sur le parvis de la mairie du Tampon pour la présentation au drapeau du RSMA-R. Cette cérémonie, présidée par le lieutenant-colonel Philippe Boyer-Vidal, chef de corps du régiment qui a pris le commandement le 7 juillet dernier, s’est déroulée en présence d'André Thien Ah Koon, maire du Tampon.



Les jeunes incorporés ont reçu leur insigne régimentaire, lequel symbolise la fin du premier mois de formation militaire initiale effectué à la compagnie d’instruction. Ainsi, 4 jeunes volontaires techniciens, nouveaux employés dans les services du régiment, vont pouvoir commencer à acquérir une première expérience professionnelle, selon leur diplôme avant embauche. Ils s'engagent dans le cadre d’un contrat d’un an, renouvelable quatre fois. Lors de la cérémonie, les jeunes étaient accompagnés de leur famille et d’anciens.



Par ailleurs, 96 volontaires stagiaires vont être affectés dans leur compagnie de formation professionnelle et commencer l’apprentissage d’un métier en fonction de leur choix (parmi les filières suivantes : agent administratif, agroalimentaire, agent d’entretien du bâtiment, agent magasinier, conducteur d’engins spécialisés option canalisation, constructeur professionnel en voiries et réseaux divers, et conducteur tous transports).



Ce mois-ci, le contingent comptait 12 volontaires Tamponnais.