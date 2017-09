Mail Courrier des lecteurs Le Tampon : Non à l’assistanat, redescendez sur terre

J’ai lu dans la presse les propos d’une agent gréviste du Tampon. Je n’en crois pas mes yeux.



Cette dame reproche à son employeur de ne pas lui payer 80 % de son salaire sans travailler pendant un an pour qu’elle puisse préparer un concours de professeur. Pendant ce temps, il faudra recruter quelqu’un sur son poste. C’est elle-même qui le dit.

Selon elle, d’autres grévistes seraient dans la même situation : un veut être payé 80% de son salaire pendant un an pour devenir coiffeur. Un autre pour devenir traducteur.



Je trouve ces gens complètement déconnectés de la réalité. Comment font tous nos jeunes qui préparent un concours ?

Ils travaillent ou sont étudiants en même temps et très souvent les deux à la fois. Pourquoi est-ce que le contribuable devrait payer pour former un coiffeur qui travaillera dans le privé ou un traducteur qui sera à son compte ?



Si on veut se reconvertir on s'en donne les moyens. On prend des cours du soir. C’est ce que j’ai fait. On monte un groupe de révision avec des amis motivés. Si on a besoin de tout son temps pour réviser et se former on fait des économies et on prend une disponibilité. Mais on ne peut pas demander au citoyen de payer une personne à réviser et de payer en plus son remplaçant. Ce qui revient à doubler une dépense et payer plus d'impôts.



En plus cela donne un avantage injustifié à des fonctionnaires qui ont déjà la sécurité de l’emploi, contre des jeunes qui passent les concours. Ces jeunes ne sont pas payés pour réviser. Je connais un jeune homme décrocheur qui a passé la capacité en droit et la licence en travaillant et est devenu avocat, sans rien demander à personne. C'est un bon exemple pour la jeunesse.



En conclusion, je déplore cette mentalité de privilégié assisté qui éclabousse tous les fonctionnaires. Franchement, vous me faites honte ! redescendez sur terre. Un fonctionnaire qui n'a compté que sur lui-même Lu 172 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Hermitage : Le seul avis à demander Ca y est le Conseil Constitutionnel a tranché !