Le Tampon: Maîtrise du budget et augmentation du prix des Florilèges

Elus de la majorité et de l’opposition du Tampon étaient réunis ce samedi matin en conseil municipal. 11 affaires étaient inscrites à l’ordre du jour dont l’examen du compte administratif 2016. Avec un excédent net de 29,6 millions d’euros l’année dernière, la municipalité se félicite d’une "santé financière retrouvée de la commune après les efforts de gestion accomplis ces dernières années et qui permet d’assurer, dans une perspective pluriannuelle, le financement des projets de la mandature".



Les dépenses d’équipement progressent ainsi de 2,11 % pour s’établir à 14,4 millions d’euros en 2016 alors qu’"elles n’atteignaient que 7,4 millions en 2013".



"La capacité d‘investissement de la commune est donc très satisfaisante", se réjouie la majorité. Côté dette, la gestion est maitrisée. La capacité de désendettement est de 4 années et 1 mois alors que le seuil limite est de 15 ans.



Augmentation des prix d'entrée des Florilèges



"Une bonne santé financière" retrouvée également par des dépenses de personnel limitées explique-t-on. En 2016, la commune a embauché 200 agents "pour répondre à l’accroissement des travaux en régie communale". Ce qui équivaut à une augmentation des charges de personnel de 1,73 % , après déduction des aides de l’Etat.



Une maitrise du budget qui prévaut également pour l’organisation des Florilèges 2017. Les prix d’entrée du parc floral et de celui des manèges vont augmenter d’un euro.

Après 17h, l’accès à la zone foraine passera à 5 euros, 10 euros les soirs de têtes d'affiche extérieures.



Une augmentation des prix d’entrée qui a suscité la colère de Yannis Lebon, conseiller municipal de l’opposition. "Si Les Florilèges doivent conserver leur ampleur régionale, cela ne doit pas être au détriment des Tamponnais", proteste-t-il. Zinfos974 Lu 1079 fois



