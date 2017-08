Le Tampon : Du sursis pour cet agriculteur receleur de cabris et de zamal

Un an de prison avec sursis pour cet agriculteur tamponnais pour le recel de 27 cabris et de centaines de pieds de zamal.



Selon les informations du Quotidien, la découverte a été faite le 3 avril chez cet agriculteur de Bérive, âgé d’une cinquantaine d’années, qui comparaissait hier au tribunal correctionnel de St-Pierre.



Sur le recel de cabris, le quinquagénaire a affirmé qu’il les avait acheté pour la modique somme de 4 000 euros, une somme "bien en dessous du prix du marché" rapporte Le Quotidien, citant le juge.



Concernant la présence des quelque 265 pieds de zamal sur sa propriété, l’agriculteur a reconnu les avoir planté pour "payer ses factures".



Outre sa condamnation à un de prison avec sursis, la justice a confisqué ses véhicules et les 5 000 euros en liquide retrouvés chez lui.