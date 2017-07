Le Tampon : A 14 ans, il coupe la vidéosurveillance pour voler dans un commerce

Un jeune Tamponnais de 14 ans a été interpellé vendredi. Ses empreintes ont été relevées dans deux affaires de cambriolage. Dans la nuit du 3 juillet dernier, il vole dans une maison de la nourriture et une voiture. Quelques jours plus tard, la nuit du 7, c'est cette fois-ci dans un commerce qu'il parvient à s'introduire en coupant la vidéosurveillance.



L'adolescent est reparti avec le fond de caisse, des cigarettes, un téléphone et des bonbons, indique la presse écrite.



En fugue depuis début juillet d'un foyer dans lequel il était placé, pour ces faits, il sera jugé devant un juge des enfants en août prochain, note le JIR.