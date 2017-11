Le TCO lance l’opération "des poules pour réduire ses déchets"

Dès ce jeudi 23 novembre, toutes les informations sur cet appel à candidature seront disponibles sur le site internet : www.tco.re . Toutes les inscriptions se feront également sur le site internet du TCO en remplissant un formulaire de candidature en ligne. Les usagers volontaires ont du 23 novembre au 24 décembre 2017 pour ce faire.

En moyenne, un habitant du TCO a produit 545 kg de déchets en 2016. Environ 15% de ces déchets sont composés de déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, de riz, de pâtes, de pains, etc.). Cela représente environ 75 kg/habitant/an. Une poule, de son côté, pourrait manger plus de 100 kg de nourriture chaque année. Elle est omnivore et peut donc se satisfaire d’une grande partie des déchets de cuisine. Les poules représenteraient donc une solution efficace et originale pour réduire ses déchets, complémentaire au compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.Vingt foyers témoins participeront à cette expérimentation. Si le nombre de candidats est supérieur à vingt, un tirage au sort désignera les foyers retenus, parmi ceux qui répondent à certains critères (entre autres : résider sur le territoire de la côte Ouest, disposer d’un espace non bétonné pour accueillir les poules, ne pas déjà avoir de poules, etc.). Tous les moyens seront mis à disposition des foyers retenus pour mener à bien cette expérimentation : deux poules pondeuses, une cabane/poulailler (fabriquée à partir de palettes en bois recyclées), le matériel pour peser ses déchets, un guide et un accompagnement dans la durée assuré par l’Association Éco Manifestation Réunion. En contrepartie, les foyers retenus s’engagent à peser les repas donnés à leurs poules (dont les restes de cuisines) et à exprimer leur avis. Des données qui permettront au TCO de tirer un bilan objectif à la fin de l’opération.(Crédits photo : Direction de l’Information et de la Communication du TCO)