Le TCO cherche un investisseur / exploitant pour un équipement de loisirs de qualité à Dos d’Âne

Zoom sur le projet Évasion garantie dans un écrin de verdure à 30 minutes du littoral

Saviez-vous que cet équipement est implanté sur une surface de 3,2 ha à proximité de nombreux départs de sentiers de randonnée, dans le village de Dos D’Âne, positionné comme « Porte du Parc National de La Réunion » ? D’ailleurs, les amateurs de trails et de randonnées connaissent bien le Cap Noir de Dos d’Âne, inscrit dans tous les circuits touristiques internationaux… Une belle occasion d’allier sport, nature et bien-être sur un site unique !

Sur les 2,7 ha aménagés, vous y trouverez niché au milieu d’un cadre verdoyant, un espace aquatique de 900 m2 ! Un décor bleu et vert pour le plus grand plaisir des amateurs de performance ou tout simplement de détente. Seront implantés un bassin d’apprentissage (75 m2) et un bassin ludique (88 m2).



Un équipement qui suscite déjà l’intérêt des acteurs du territoire Des élus du TCO et de La Possession ont visité en juillet dernier le chantier en cours, guidé par les équipes administratives et techniques du TCO chargées du projet.

Ce projet d’équipement dans les Hauts permet au TCO d’allier développement touristique de l’Ouest et aménagement équilibré du territoire, deux axes majeurs de la collectivité.