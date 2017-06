Mail Communiqué Le Schéma d'accueil des activités économiques de la Cinor sur les rails ​Le projet de territoire de la Cinor est entré dans une phase opérationnelle. Alors que le Schéma d'accueil des activités économiques découle de ce document, la Cinor a présenté ce mercredi ce schéma à ses partenaires et aux chefs d'entreprise. Voici le communiqué :

Le projet de territoire de la Cinor est entré dans une phase opérationnelle au lendemain de son approbation par les élus communautaires, fin avril 2016. De ce document de référence qui définit la politique de la Cinor jusqu'en 2030, découle le Schéma d'accueil des activités économiques.



Le Schéma d'accueil a fait l'objet d'une large concertation avec les acteurs économiques et institutionnels locaux courant 2016. La restitution des échanges, réalisée fin novembre, a donné le La à la Cinor quant à sa contribution au développement économique et son appui aux entreprises.



Au détour de plusieurs rendez-vous organisés à la Nordev, la Cinor présente la future architecture économique et d'innovations de son territoire. Hier, deux rencontres ont eu lieu avec les collectivités locales et les services de l'Etat, et avec les chambres consulaires et les syndicats professionnels.



Ce mercredi 28 juin, la Cinor présente à la Nordev le Schéma d'accueil des activités économiques à ses partenaires de 10h à 12h00, et aux chefs d'entreprises de 15H00 à 17h00.



Après une large concertation, qui a mobilisé près de 200 acteurs économiques et institutionnels, la CINOR a finalisé son Schéma d'accueil des activités économiques. Déclinaison concrète de sa stratégie à horizon 2030 et en cohérence avec le SRDEII, le document précise l'ensemble des actions susceptibles de favoriser la création, l'implantation, le développement d'activités économiques sur le territoire du Nord.



La participation active de la Cinor dans la dynamisation de l'économie locale est encouragée par la loi NOTRe du 7 août 2015 qui transfert, entre autres, les compétences "développement économique" et "promotion touristique" des communes membres vers l'intercommunalité. Dans cette dynamique législative, la Cinor a tenu à favoriser l'implication des dirigeants d'entreprises dans ses nouvelles missions, ainsi que la Région, les chambres consulaires, les syndicats et têtes de réseaux, les services de l'Etat, et les établissements publics portant responsabilité du développement de l'Economie et de l'Emploi.



L'objectif des rencontres organisées hier et aujourd'hui, est de pouvoir décliner sur un plan opérationnel le Schéma d'accueil des activités économiques, de définir les modalités et le planning de mise en œuvre des différentes actions qui y sont précisées.



Il s'agit également de conclure un Pacte d'Engagements « Entreprises et Territoire Nord » pour acter les engagements réciproques qui œuvreront pour un développement économique durable du territoire Nord.



Le Schéma d'accueil des activités économiques en bref...



Le document est une déclinaison concrète du projet de territoire de la Cinor sur le plan économique. Il détermine, pour les 15 prochaines années, les conditions d'accueil et les contributions de la CINOR au développement économique, qu'il s'agisse d'activités productives ou de services. Il a pour finalité d'accroître la compétititivité des entreprises et de rendre plus attractifs ses différents territoires, contribuant ainsi à diminuer le taux de chômage.



Trois grands axes stratégiques ont été établis : apporter des réponses durables aux problématiques sociales et sociétales, se réplacer au 1er rang des écosystèmes technopolitains, et déployer une offre touristique à retombées économiques durables.



Parmi les actions concrètes, figurent notamment :

- des résidences de formations qualifiantes, et des équipements collaboratifs comme le Fab Labs et le Living Labs

- un nouvel écosystème technopolitain autour de la filière numérique, une market place de la créativité, des clusters version "treille réunionnaise" avec AéroTech run et oceanEco run, et - un pôle "Industrie du futur"

- un écosystème favorable à l'émergence de la croissance bleue

- De nouvelles structures touristique dont un espace dédié aux sports de glisse, un réseau d'éco-lodges, un golf, un espace dédié à l'Art et la Nature... Zinfos974 Lu 126 fois



