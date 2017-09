Mail Communiqué Le SAIPER : " Enseigner en maternelle sans ATSEM : ce n’est pas enseigner "





Les programmes demandés et les 24 heures d’enseignement ne font pas état de tâches supplémentaires telles que l’hygiène et la sécurité, normalement dévolues au personnel ATSEM qui aide l’enseignant dans toutes les tâches matérielles de la classe. L’enseignement en lui-même est réalisé par le seul enseignant.



Réduire le rôle d’enseignant à celui de garde d’enfant, ce qu’il deviendra de fait, accomplissant le rôle de l’ATSEM alors même que les classes peuvent aller jusqu’à 30 élèves : nettoyage, hygiène….au détriment de celui d’enseignant : apprendre à parler, être citoyen….revient à nier l’intérêt des apprentissages en maternelle ; ce qui desservira encore une fois ceux qui en ont le plus besoin.



La mise en place des CP dédoublés perdra tout son intérêt si les élèves passent trois années sans un enseignant entièrement dédié aux apprentissages, mais devant exercer plusieurs métiers en un.



L’autre enjeu du gouvernement est la désaffection pour ce métier qui ne cessera de s’accroître si l’on continue à dégrader les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des enseignants : toujours plus d’attribution avec de moins en moins de moyens.



Il est urgent que le ministre de l’éducation prenne toute la mesure du problème et cesse de faire des annonces qu’il contredit dans les faits.



Le SAIPER Ce qui se joue dans les écoles maternelles du Tampon va bien au-delà de la problématique Tamponaise ou même académique, il s’agit tout simplement du devenir de l’école maternelle telle qu’elle est conceptualisée en France.Les programmes demandés et les 24 heures d’enseignement ne font pas état de tâches supplémentaires telles que l’hygiène et la sécurité, normalement dévolues au personnel ATSEM qui aide l’enseignant dans toutes les tâches matérielles de la classe. L’enseignement en lui-même est réalisé par le seul enseignant.Réduire le rôle d’enseignant à celui de garde d’enfant, ce qu’il deviendra de fait, accomplissant le rôle de l’ATSEM alors même que les classes peuvent aller jusqu’à 30 élèves : nettoyage, hygiène….au détriment de celui d’enseignant : apprendre à parler, être citoyen….revient à nier l’intérêt des apprentissages en maternelle ; ce qui desservira encore une fois ceux qui en ont le plus besoin.La mise en place des CP dédoublés perdra tout son intérêt si les élèves passent trois années sans un enseignant entièrement dédié aux apprentissages, mais devant exercer plusieurs métiers en un.L’autre enjeu du gouvernement est la désaffection pour ce métier qui ne cessera de s’accroître si l’on continue à dégrader les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des enseignants : toujours plus d’attribution avec de moins en moins de moyens.Il est urgent que le ministre de l’éducation prenne toute la mesure du problème et cesse de faire des annonces qu’il contredit dans les faits.Le SAIPER Zinfos974 Lu 73 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Braquage à St-Louis: Patrick Malet condamne " fermement les violences commises " Légine pour tous : Objectif de mise en oeuvre grandeur nature pour 2017/2018