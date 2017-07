Mail La grande Une Le Réunionnais Thierry Bert nommé Rapporteur général des Assises de l’Outre-mer

La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé, lors d’une conférence de presse ce vendredi matin, la nomination du Réunionnais Thierry Bert en tant que rapporteur général des Assises de l’Outre-mer, qui débuteront fin septembre 2017.



Né à La Réunion, à Saint-Denis, Thierry Bert a quitté son île natale à l’âge de 16 ans, à l’obtention de son diplôme du Baccalauréat. Neveu de Raymond Barre, Thierry Bert a évoqué les liens étroits avec l’ancien Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing : "C’est lui qui m’a éduqué lorsque je me suis séparé de mes parents pour venir dans l’Hexagone préparer l’Ecole Normale Supérieure", a-t-il raconté au micro d'[Outremers360]urlblank:http://outremers360.com/ . Après quatre ans à l’ENS, Thierry Bert obtient une agrégation de Lettres puis intègre l’ENA, d’où il sortira major de promotion avant d'intégrer l'Inspection générale des finances.



"L’une des raisons pour lesquelles la ministre des Outre-mer a été intéressée par mon profil, c’est parce que je me suis énormément occupé des Outre-mer par le biais des affaires européennes", suppose Thierry Bert qui a appris sa nomination le matin même.



Le haut fonctionnaire d'Etat a travaillé au sein du Secrétariat des Affaires européennes puis au sein du cabinet de François Mitterrand lors du traité de Maastricht, entre 1991 et 1995. Il rejoindra par la suite le cabinet du président de la Commission européenne.



Un parcours qui lui a permis de "gérer toutes les questions concernant les filières de la banane, de la canne, du rhum, de l’octroi de mer et surtout, de mettre au point avec Jacques Delors les questions concernant la mise en place des Régions ultrapériphériques".



Thierry Bert a également été directeur général chargé de la gestion de France Télévisions de 2005 à 2007, conseiller spécial auprès du directeur général de la Caisse d’Epargne en 2008, et plus récemment, délégué général de l’Union Sociale pour l’Habitat.



