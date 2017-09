Le Réunionnais Fabien Clain, "voix de daesh" se fait de nouveau entendre

De nouveaux enregistrements de propagande de l'organisation état Islamique ont été diffusés à la fin du mois d'août, faisant entendre la voix du Réunionnais Fabien Clain rapporte le Jir. Cela faisait plus d'un an qu'il ne s'était pas fait entendre.



Dans les deux enregistrements, Fabien Clain fait l'apologie du jihad et limoge les imams hostiles au mouvement jihadiste.



Le Dionysien d'origine avait revendiqué au nom de daesh les attentats de Paris le 13 novembre 2015. Il est toujours activement recherché par Interpol.