Le Réunionnais Dario Lutchmayah exclu du Conseil national du Parti socialiste

Ce jeudi 22 juin, le Réunionnais Dario Lutchmayah, Président de la fédération des associations d’Outre-mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et (ancien) membre du Conseil national du Parti socialiste suite au Congrès de 2015, a appris par voie de mail son exclusion du Conseil national du PS. La raison ? Son soutien à Manuel Valls lors de la primaire de la gauche.



"Au sein du Parti socialiste, nous avons des courants", explique Dario Lutchmayah, "et lors du dernier Congrès (de Poitier en juin 2015, ndlr), j’ai été désigné pour présenter une motion sur les Outre-mer et le texte que j’ai écrit a été validé par deux ministres des Outre-mer: Victorin Lurel et Ericka Bareigts". "A la suite de ce succès, j’ai été nommé au Conseil national du Parti socialiste dans le courant intermédiaire « La Fabrique socialiste », dont la première signataire est Karine Berger, ancienne députée, avec Valérie Rabault, réélue députée", poursuit-il. Jusqu’ici, tout se passe bien pour l’Ultramarin d’Hexagone.



C’est lors de la primaire de la gauche que les premiers désaccords entre Karine Berger et Dario Lutchmayah se font sentir. Souhaitant se porter candidat, Dario Lutchmayah essuie un refus de la part de Karine Berger qui selon lui, "ferait en sorte à ce que les députés ne me soutiennent pas, notamment au sein de notre courant". "Ensuite, nous avons discuté des candidats que nous allions soutenir à la primaire. Les gens ont décidé de ne pas écouter la base et il a été décidé que l’on devait soutenir « tous sauf Valls ». Je leur ai dit que j’étais désolé, que c’était discriminatoire au sein du Parti socialiste alors que Manuel Valls était et est toujours au Parti socialiste", explique-t-il.



Dario Lutchmayah décide alors de contrevenir à cette décision. "J’ai décidé de soutenir tout de même Manuel Valls qui m’a demandé d’être son référent Outre-mer pour l’Hexagone, et j’ai aidé à écrire une partie du programme de Manuel Valls pour l’Outre-mer". "Ce samedi 24 juin, il y a le Conseil national pour reconstruire le PS. Mais le jeudi 22 juin, j’ai reçu un mail de Karine Berger (mail qu’Outremers360 s’est procuré) qui me dit que, par rapport à mes positions politiques et mon soutien à Manuel Valls, je suis exclu du Conseil national, c’est-à-dire que je ne pourrai plus m’y exprimer", déclare le Président des associations ultramarine de la région PACA.



"On exclut une voix de l’Outre-mer au PS", regrette-t-il. "Je lui ai dit que ce n’était pas une méthode sérieuse à l’heure où l’on veut reconstruire (…). Qu’elle vire les gens En marche!, je peux comprendre car c’est un autre parti mais m’exclure du Conseil national alors que je suis au PS et que Manuel Valls était un candidat du PS, je trouve cela un peu gros". "J’ai donné mon soutien à Valls, j’ai travaillé avec lui à la primaire et je ne regrette absolument rien", assume Dario Lutchamayah. "Je trouve qu’il est dommage que la République en Marche nous donne des leçons sur les chances à donner aux jeunes et aux gens issus de la diversité et que certaines personnes du PS arrivent à exclure les gens du Conseil national, et surtout des gens issus de la diversité".



Dans le courant politique de la Fabrique socialiste, "il y avait des gens proches du gouvernement et également des frondeurs. Certains ont même signé une motion pour virer le gouvernement sans en être sanctionné", assure-t-il. Pour l’heure, Dario Lutchmayah a décidé de n’opposer aucun recours à son exclusion.



Jointes par Outremers360, Karine Berger et Valérie Rabault ont confirmé l’exclusion de Dario Lutchmayah du Conseil national et ont expliqué cette décision:



"Le Conseil national est le parlement représentatif du PS. Il reflète les résultats du dernier Congrès (vote des militants sur des motions). Notre motion, la motion D La Fabrique socialiste, dispose de 19 sièges titulaires et 11 suppléants en lien avec le vote des militants. Dario Lutchmayah a été l’un de nos représentants au titre de suppléant en 2016 ; il l’a été en tant que mandataire de la motion dans les Alpes Maritimes (et à aucun autre titre, notamment pas de représentation Outre-mer). Toutefois, lors du choix du courant (La Fabrique socialiste, ndlr) pour la primaire socialiste, la direction du courant a, à une ultra majorité (95%), exclu de pouvoir soutenir Manuel Valls. Dario Lutchmayah ayant choisi d’apporter son soutien à Manuel Valls, il ne pouvait plus être représentant du courant dans les instances nationales comme le Conseil national. La direction du courant a donc décidé de le remplacer par un autre mandataire du courant".



Un article d'Outremer360 : Dario Lutchmayah, Président des associations d’Outre-mer en PACA, exclu du Conseil national du Parti socialiste