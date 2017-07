Le "Recyclali" à la Rivière des Galets cette semaine

Après différentes opérations de médiation auprès des usagers, d’embellissements de lieux publics avec l’implication des habitants (notamment à la résidence Les Chocas ), c’est une sensibilisation spéciale au tri et au recyclage qui a été proposée dans le quartier cette semaine : leMardi 25 (près du stade de football) et jeudi 27 juillet (parking en face du centre social et culturel Far Far ), les habitants de la Rivière des Galets étaient invités à venir déposer leurs encombrants (meubles, revêtements de sols, tapis, vitres, volets, robinetterie, lavabos, ferrailles, vélos, …) et leurs déchets d’équipements électriques et électroniques (ordinateurs, marmites à riz, sèche-cheveux, sono, frigo, lave-linge, …). La benne mise à disposition pour l’occasion a fait le plein d’ encombrants