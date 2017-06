Le RSI sera supprimé au 1er janvier

Emmanuel Macron tient une de ses promesses de campagne : Le régime social des indépendants sera fondu au 1er janvier 2018 dans le régime général, qui assure les salariés du secteur privé.



Artisans, commerçants et professions libérales bénéficieront à la Sécu d'un guichet spécifique.



La mesure sera votée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale à l'automne.



Le barème des cotisations des indépendants ne sera cependant pas aligné sur celui des salariés du privé, ce qui les aurait fait bondir de plus de 50 % ! On ne modifiera pas non plus les prestations.



Ensuite, seuls les artisans et les commerçants vont avoir un nouvel interlocuteur. Pour les professions libérales, la réforme sera invisible. Elles ne sont affiliées au RSI que pour l'assurance-maladie, puisqu'elles disposent de caisses de retraite propres. Le RSI se contente de leur verser des prestations maladie, qui sont les mêmes dans tous les régimes.