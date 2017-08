Mail A la Une . Le Préfet promet 1.800 contrats aidés pour la rentrée. Les maires manifesteront malgré tout mercredi





Cet après-midi se tenait une réunion à la Préfecture entre le Préfet et plusieurs maires de l'ile.



Amaury de Saint-Quentin a proposé 1800 contrats aidés "d'urgence", à repartir entre les différentes communes de l'île, pour faire face aux besoins de la prochaine rentrée qui aura lieu le 18 août. Dans 10 jours donc.



Cette annonce a quelque peu rassuré les maires et Stéphane Fouassin, le président de l'Association des maires de la Réunion, a même parlé de "réunion constructive".



Malgré cela, les élus manifesteront leur mécontentement demain matin à partir de 10h devant la préfecture car les maires ne sont pas totalement rassurés pour autant : Tant que le décret d'application ne sera pas sorti, "on ne connaît pas l'enveloppe financière accordée pour ces contrats", a déclaré Stéphane Fouassin.



Et quoi qu'il en soit, ces 1.800 contrats aidés supplémentaires seront notoirement insuffisants pour rattraper les retards pris : depuis le début de l'année, seuls 11.500 contrats aidés ont été signés, contre 24.000 pour la même période l'année dernière.



Se posera également un problème de délais. Dix jours, c'est extrêmement court pour tout mettre en place.



