Le Port ancré dans l’avenir ou dans le mépris ?

Je suis consterné par ce qui se passe en ce moment au Port et la façon dont la Municipalité « ancrée dans l’avenir » gère la question de l’insécurité dans cette Ville et appelle à la sanction et à la dureté de la répression des Portois, comme unique solution.



Dans un communiqué la Ville du Port se félicite de la relative baisse de la délinquance et en même temps s’alarme que les agents de la Ville soit la cible d’agressions violentes. Tout en vantant « la politique pénale remarquable » du Parquet, la Mairie demande « la plus grande sévérité dans les sanctions qu’elle prononcera ».



Peut on envisager une politique municipale d’insertion des plus démunis et des exclus uniquement avec des camions de police, des nervis embauchés et la BAC ? Doit on pointer du doigt cette jeunesse qui ne demande qu’à s’épanouir, s’insérer professionnellement, retrouver sa dignité de Portoises et de Portois ? NON M. Hoarau.



Vous n’allez pas effacé cette fierté portoise en méprisant et en montant une partie de la population contre une autre. Nous nous sentons méprisés car toutes les Portoises et le Portois sont comme nos mères, sœurs et filles et nos pères, freres et fils.



Cela me fait penser au Commissaire de Police qui avait parlé de « racaille » à propos des jeunes du Port dont certains avaient commis des infractions lors de manifestations contre la réduction des bourses aux collégiens. La différence de taille est que le Maire d’alors Paul Vergès avait rétorqué : « Alors si ce commissaire parle ainsi, qu’il sache que nous sommes tous de la racaille, le Maire compris ! ».



N’en déplaise à Olivier HOARAU, le Port et les Portois n'ont pas honte d'être sa minm minm, et restent fiers en comprenant la souffrance sociale des jeunes et moins jeunes.