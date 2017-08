Le Port : Un enfant de 4 ans laissé seul toute une journée chez lui

Lundi, une éducatrice, prévenue par un appel anonyme, a constaté qu'un enfant de 4 ans était livré à lui-même dans un appartement du Port. L'éducatrice a entendu des cris d'enfant derrière la porte close à deux reprises dans la journée. Après une première visite le matin, elle est revenue dans l'après-midi, trouvant de nouveau porte close, et entendant l'enfant.



L'éducatrice a appelé la police, qui, aidée des pompiers, a pénétré le logis, et trouvé le bambin laissé sans surveillance. Le petit, ainsi que ses frères et soeurs, ont été pris en charge par les services sociaux, et la mère a quant à elle été placée en garde à vue.



La mère s'est expliquée, affirmant qu'elle ne s'était absentée que quelques minutes à chacune des visites de l'éducatrice. Elle répondra de ses actes devant le tribunal correctionnel le 28 février 2018, relate la presse écrite.