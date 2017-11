Le Port : Un an de prison ferme pour avoir donné un coup de sabre à son dalon

Un Portois a été condamné hier à 18 mois de prison dont 6 avec sursis et mise à l’épreuve pour avoir donné un coup de sabre à son dalon. Le motif : il aurait manqué de respect à sa famille.



Selon les informations du Journal de l’île, "tout part d’une dispute entre dalons" mercredi dernier. Furcy Melchior reproche à Daniel son entrée particulièrement bruyante chez ses parents, "alors qu’ils étaient à table", écrit le média.



Sans hésiter, il lance un sabre en direction de son camarade, qui ne l’atteindra pas.



Mais un peu plus tard, Furcy, toujours muni d’un sabre, se jette sur Daniel et touche ce dernier au niveau du cou.



Un coup qui est passé à quelques millimètres de la trachée de la victime.



Connu des forces de la justice, Furcy, qui s’était "rangé" depuis quelques années ajoute le JIR, a rejoint dans la foulée la prison de Domenjod pour effectuer sa peine.