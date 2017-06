Le Port: 43 infractions lors d'un contrôle de police ciblé sur les deux-roues

Les forces de l'ordre se sont, hier, mobilisées dans la commune du Port pour une opération de contrôle ciblée sur les deux-roues. "Cette ville, et particulièrement le Boulevard Tamatave, est en effet un lieu habituel de regroupements de conducteurs de deux-roues motorisés le dimanche après-midi. Malgré la récurrence des contrôles, certains de ces conducteurs adoptent encore trop souvent des comportements inappropriés sur la voie publique", indique la Direction départementale de la sécurité publique de la Réunion.



Engagées sur place, les Unités d'ordre public et de soutien (UOPS) avec cinq véhicules et sept motos pour un total d'une vingtaine de policiers issus de la Compagnie départementale d'intervention, du Groupe de sécurité routière et de la Formation motocycliste urbaine départementale.



13 motos et 34 cyclomoteurs ont été contrôlés en moins de trois heures. À l'issue, 43 infractions ont été constatées, répartis en 36 contraventions et sept délits. Huit défauts de casque, quatre défauts ou non-conformité de plaques d'immatriculation ont ainsi été réprimés.



Pour les délits, trois défauts d'assurance, deux défauts de permis, et deux refus d'obtempérer ont été relevés, leurs auteurs interpellés, certains cumulant notablement les infractions.



Deux cyclomotoristes ont tenté de prendre la fuite



Parmi eux, un cyclomotoriste circulait de nuit avec un jeune enfant comme passager, les deux sans casque, le tout au guidon d'un scooter dépourvu d'immatriculation.



Un autre scootériste était dépourvu de casque, d'assurance, de BSR et ne pouvait présenter les documents concernant la circulation de son deux-roues.



Un conducteur et son passager circulant sans casque, sans gants, à une vitesse excessive à proximité du commissariat au guidon d'une TRIUMPH Speed Triple faisaient demi-tour en constatant la présence des policiers. Ils tentaient de semer les motocyclistes sans succès, calant lors d'un brusque changement de direction. Il s'avérait conduire la motocyclette sans détenir le permis exigé et sans avoir contracté d'assurance.



Un cyclomotoriste, lui aussi sans casque, refusait de s'arrêter malgré les injonctions répétées en empruntant des chemins non carrossables puis en s'engageant sans précaution dans les intersections pour finir à contre-sens sur le Bld Vergès. Il s'avérait que son scooter, dont le transfert de certificat d'immatriculation n'avait pas été effectué, était dépourvu de plaque. Le conducteur, défavorablement connu des services de police par ailleurs, conduisait avec une alcoolémie contraventionnelle.



Deux cyclomoteurs et deux motos de grosse cylindrée ont été immobilisés; ces véhicules seront restitués à la condition qu'ils soient de nouveau susceptibles de circuler en conformité à la règlementation.



"Il est rappelé que les conducteurs de deux roues motorisés dépourvus de carrosserie et stabilisés par leur seule vitesse, demeurent particulièrement exposés aux risques routiers. Cette catégorie d'usagers représente localement le tiers des tués sur la route", précise la police.



"Ces quinze derniers jours, un scootériste est décédé le 13 juin 2017 à La Possession, un motard a mortellement chuté le 20 juin au Tampon, et, ce samedi encore, une collision est intervenue dans le Sud entre un véhicule léger et un scootériste, occasionnant à ce dernier des graves blessures. Ce contrôle s'inscrit dans ce contexte de vulnérabilité particulièrement avérée concernant les utilisateurs de deux-roues motorisés", rappelle la Direction départementale de la sécurité publique de la Réunion.