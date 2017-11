Le Père Felix Rivière est décédé

Le décès du père Felix Rivière a été confirmé par le diocèse de La Réunion. La veillée mortuaire aura lieu à sa maison du Tévelave, 8 chemin Boyer. Les obsèques seront célébrées le jeudi 23 novembre à 9 H en l'église de la Rivière Saint-Louis.



Fils de Louis Rivière et de Ida Maunia, Félix Rivière est né le 15 Aout 1933 aux Avirons. Il effectue ses études secondaires au petit séminaire de Cilaos et Saint Ilan. Après des études théologiques au séminaire du Saint-Esprit à Croix-Val-Mère dans le Var, il est ordonné prêtre le 22 février 1961.



Il revient à La Réunion en juillet 1961où il est successivement vicaire au Tampon (1961 à 1964), professeur à Cilaos (1962 à 1963), aumônier diocésain des Scouts et Guides de France (1961 à 1964), aumônier au Lycée de Saint-Denis (1964 à 1966), curé de la paroisse de Savannah ( 1966 à 1969), supérieur du petit séminaire (fin 1969), aumônier des migrants (1970 à 1986), curé de la Cathédrale (1986 à 1992), curé de la Rivière Saint-Louis ( 1993 à 20 Il) avant de prendre sa retraite en septembre 2011.



Reconnu comme étant "zélé et actif", il est très investi auprès des Réunionnais s'installant en métropole, commente le diocèse. En étroite collaboration et à la demande de Monseigneur Guibert, évêque du diocèse, il a créé à Paris à l'aumônerie réunionnaise qui engendrera à terme la Fédération des Fraternités Réunionnaises (FFR).



Auteur en 1983 d’un essai “Au rendez-vous des Pauvres”, il écrit en 2008 "en mémoire des Migrants 1969-1986” un document unique en son genre dans lequel le Père Félix Rivière raconte tout ce qu’il a vu et vécu. Il est aussi décoré Chevalier de la Légion d' Honneur.