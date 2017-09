Le Parc Expobat accueille la Journée Mondiale des Premiers Secours

La 1ère édition de la journée mondiale des premiers secours organisée par la ville de Saint-Paul et ses partenaires a été l’occasion de former une centaine de personnes aux gestes et réflexes à adopter face à une situation d’urgence médicale. Au-delà du nombre de participants, c’est avant tout l’initiative qu’il faut saluer afin qu’à l’avenir, la population adhère de plus en plus à ce genre d’événement utile, gratuit et qui profite à tous.



Organisée par la ville de Saint-Paul avec le soutien du CNFPT, du SDIS, de l’UDSP, la protection civile, la croix blanche, les formateurs du lycée de Vue-Belle et de la commune de Saint-Pierre, et l’association 100 pour Sang Réunion, la Journée Mondiale des Premiers Secours a permis de tisser des liens entre différents professionnels de la formation et du secours, de développer de nouvelles idées, et de contribuer au développement de « tous formés au 1ers secours », note Didier Pausé, responsable du Service Prévention de la mairie.



Mise en position latérale de sécurité (PLS), massage cardiaque et utilisation du défibrillateur ou encore application d’un point de compression lors d’une hémorragie, voici ce que le public présent a retenu des démonstrations qui leurs ont été faites sur les ateliers. Durant toute une journée, c’est l’initiation aux gestes qui sauvent qui a été la priorité.



En transmettant leur savoir au public présent, les secouristes nous rappellent que nous pouvons nous aussi à tout moment être victime ou témoin d’un accident. De fait, connaître les techniques relatives au secourisme et les appliquer dans un contexte donné permet de sauver des vies.