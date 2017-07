Le PLR salue l'engagement de Josiane Bima

C’est avec grande peine et une profonde tristesse que le PLR apprend le décès de Josiane Bima.



Militante fidèle, Conseillère municipale et adjointe à la mairie de Saint-Paul de 2008 à 2014 elle a été de tous les combats de ces dernières décennies.



Nous saluons cette Saint-Pauloise, mère de trois enfants qui a donné tant d’amour aux siens.



Nos pensées et notre soutien vont à ses filles, son époux, sa famille, ses proches, et à tous ceux qui l’ont connue et appréciée. Nous leur adressons nos sincères condoléances.



Sa générosité, sa joie, sa gentillesse en faisaient une personne inestimable et une femme d’exception. Sa présence demeurera intacte dans nos cœurs.



Pour La Réunion