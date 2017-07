Le PLR contre la baisse des APL

Le mouvement Pour La Réunion (PLR) dénonce fermement la décision du gouvernement de baisser les aides personnalisées au logement (APL) de 5 euros par mois et par foyer à partir du mois d’octobre.



Cette coupe budgétaire toucherait près de 2,6 millions de foyers, dont 800.000 étudiants. Il faut souligner que 40 % des étudiants sont allocataires des APL.



Cette mesure représenterait une économie mensuelle de 32,5 millions d’euros, soit 97,5 millions sur les trois derniers mois de l’année en cours.



Cette diminution des APL, qui touche les plus pauvres et les plus modestes, est d’autant plus injuste quand dans le même temps ce même gouvernement envisage de diminuer l’Impôt Sur la Fortune (ISF) des 330 000 redevables les plus riches. C’est une coquette ristourne de 2,3 milliards qui profitera aux plus riches de notre société.



Le PLR demande au gouvernement de renoncer à la diminution du pouvoir d’achat des plus modestes.