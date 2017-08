Le PDG de Transport C. Joseph entame une grève de la faim devant la CIVIS

Le PDG de Transport C. Joseph franchit une nouvelle étape dans son "combat légitime contre le monopole des grands groupes de transport". Ce vendredi après-midi, Eric Caroupapoullé, a entamé une grève de la faim illimitée devant le siège de la CIVIS à Pierrefonds.Le PDG espère ainsi faire entendre sa voix mais aussi celles de toutes les TPE et PME aux oreilles des élus en vue de la prochaine DSP et du conseil communautaire de la CIVIS du mardi 8 août 2017.C’est un "SOS" qui est lancé pour dire "stop au monopole des grands groupes, stop aux allotissements des marchés, laisse anou viv!", explique Eric Caroupapoullé d’une voix affaiblie.