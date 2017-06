Le PCR renouvelle son "appel au rassemblement sans exclusive pour la responsabilité"

Comme au premier tour, le très fort taux d’abstention pose un problème. Cela interroge sur la représentativité pour les députés de La Réunion élus avec entre 16 à 26 % des inscrits. Le mode de scrutin porte une responsabilité dans le désintérêt des citoyens pour ces élections législatives. Pour le PCR, il faut un autre mode d’élection, la proportionnelle, afin que toutes les sensibilités soient représentées.



Au sujet des résultats, le PCR avait choisi de ne présenter aucun candidat dans les 2e et 5e circonscriptions. Ce choix a profité aux forces de progrès avec l’élection de deux députés. Le PCR souligne également la belle performance de Virginie Gobalou dans la 4e circonscription.

Les nouveaux élus devront faire face à un calendrier très serré. Le président de la République a proposé des Assises des Outre-mer. Les Réunionnais doivent exiger la tenue de ces Assises à La Réunion. Ce sera l’occasion de discuter de l’avenir de notre pays.



La colonne vertébrale reste la responsabilité. Le PCR invite toutes les forces vives politiques, syndicales et associatives à construire ensemble un projet pour La Réunion. Le PCR est prêt à travailler avec toutes celles et tous ceux qui portent La Réunion dans leur cœur.



Fait au Port, ce dimanche 18 juin 2017

Le Bureau de presse