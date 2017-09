<<< RETOUR CINOR

Le Nord célèbre les Journées Européennes CINOR La 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, organisés par l'office de tourisme intercommunal de la Cinor mettront l'accent sur la "Jeunesse et Patrimoine". A cette occasion, les visiteurs auront l’opportunité de visiter les samedi 16 et dimanche 17 septembre, sur le territoire Nord de la Réunion (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne), des monuments, habituellement payants, voire fermés le reste de l’année.

L’objectif de ce weekend patrimonial est de susciter l’intérêt de la population pour nos biens culturels et leur conservation.



"Il s'agit de faire connaître la diversité du patrimoine culturel, enthousiasmer les gens pour le patrimoine culturel, diffuser les techniques artisanales et traditionnelles et, surtout, à la vue de la thématique de cette année, qui est la «Jeunesse », éveiller l’intérêt des jeunes générations et sensibiliser les plus jeunes au patrimoine, à l’histoire des arts, à l’histoire de la Nation, ou encore aux métiers du patrimoine.", explique enthousiaste Yves Ferrières, Vice-Président de la Cinor en charge du Patrimoine, l'Aménagement du Territoire et aux Finances.



On ne le dira pas assez: le patrimoine créole est un véritable trésor.



"Il est tout d’abord caractérisé par la gentillesse et l’accueil chaleureux de ses habitants, son art de vivre, un savoir-faire unique, un patrimoine culturel, un patrimoine architectural très présent (des vestiges inouïs, telles que les villas créoles). Et Un patrimoine naturel important qui s’exprime par ses innombrables Forêts, bois, cascades…). Enfin, sans oublier un patrimoine immatériel qui est représenté par des coutumes, des danses, et des chants exceptionnels", ajoute à son tour Frédéric Foucque, le Président de l'OTI Nord.



Ainsi, durant un week-end, les trois communes du Nord tenteront de représenter au mieux l'héritage créole, notamment en direction de la jeunesse.







Zinfos974

Dans la même rubrique : < > La Cinor salue les premières réalisations concrètes de la Ocean Living Lab La Cinor partenaire majeur de NxSE 2017