Le Mouvement E. Leclerc mobilise 78.524€ au profit de l’Odhirathon

Le comité d’organisation de l’Odhirathon s’est vu remettre un chèque de 78 524 euros par les adhérents du Mouvement E. Leclerc. Cette somme correspond à une double action de mécénat de la part de l'enseigne locale et de l'opération de collecte en caisse réalisée dans le cadre de la manifestation qui s’est tenue du 26 juin au 1er juillet.



Les 15 magasins de l’enseigne ont participé à l’opération de sensibilisation et de collecte au profit de la recherche contre les maladies ODHIR (Obésité, diabète, hypertension et insuffisance rénale), des pathologies qui concernent au moins un Réunionnais sur cinq.



Le soutien du Mouvement E. Leclerc permettra de financer les travaux menés localement par le Pôle de recherche ODHIR, sous l’égide de l’Aurar, de l’Inserm et du CNRS de Lille.



« Nous saluons l’engagement du Mouvement E. Leclerc et la générosité des Réunionnais au service d’une grande cause de santé publique », a souligné Jean-Max Labonté, président du Comité d’organisation de l’Odhirathon, lors de la cérémonie de remise du don qui s’est déroulée le 25 août au Pôle Oméga du Port.



« Nous avons souhaité nous associer à ce combat collectif contre ces maladies fortement présentes à la Réunion, et promouvoir une démarche de consommation responsable en engageant des actions de sensibilisation auprès de nos clients. Mieux manger pour être en bonne santé », a expliqué Pascal Thiaw Kine, président du groupe Leclerc Réunion.