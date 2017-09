Le Jumbo du Port s'agrandit avec trois nouvelles enseignes

La société Immobilière du Parc obtient le feu vert de la commission départementale d’aménagement commercial. Ses membres se sont réunis le 8 septembre dernier.



Les travaux d’extension du centre commercial Jumbo Score du Sacré Coeur du Port sont en marche depuis quelques semaines déjà.



La future extension (qui se situe à côté de l’enseigne de bricolage Weldom) offrira un ensemble commercial de 4838 m2 supplémentaires. Ce nouvel espace commercial comprendra trois surfaces de vente. Soit 2919 m2 et 1799 m2 où viendront se loger respectivement l’enseigne Intersport et Gifi et une dernière petite surface de 120 m2 qui sera occupée par l’enseigne Athlete’s Foot. L’ensemble commercial offrira 157 places de stationnement.



Ces constructions viennent étendre l’offre commerciale de la Zac Mascareignes qui avait vu le groupe Vindémia inaugurer, en 2002, le plus grand centre commercial de l'île avec ses 24.000 m² contenant un hypermarché de 5800m² et de galerie marchande sur la surface restante.