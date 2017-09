Le JIR porte plainte contre Thierry Robert pour provocation à la haine raciale

La suite est déjà plus contestable : "On est en train de faire une politique de copains coquins, une politique excuse à moins le terme, moin na point rien contre de moun na na couleur de peau blanc, mais moin mi tiens un discours comme moin na l'habitude, c'est une politique de gros-blanc, il faut arrêter cette politique là". On ne voit pas ce que viennent faire les "gros-blancs" là dedans et déjà on frôle la ligne jaune...



Et on la franchit allègrement quand il incite le spectateur à faire la comparaison avec sa propre couleur de peau en frottant son index sur son bras et en le levant face à la caméra.



Jacques Tillier, en tant que directeur de publication du JIR, et Abdul Cadjee en tant que président, ont déposé plainte aujourd’hui contre Thierry Robert pour provocation à la haine raciale.

Thierry Robert est connu pour ses outrances, physiques et verbales. Physiques quand il a envoyé ses nervis frapper deux journalistes. Verbales, les exemples ne manquent pas...Mais il existe des lignes jaunes fixées par la loi qu'il convient de ne pas dépasser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une fois de plus le député de la 7ème circonscription a dérapé. Au point que le JIR a décidé de porter plainte contre lui pour provocation à la haine raciale.C'était le 2 septembre dernier. Alors qu'il inaugurait sa nouvelle émission sur les ondes de RSL et de Kréol FM, émission relayée sur sa page Facebook, il déclare : "Il n’y a pas eu jusqu’à présent plus gros comme dilapidation de l’argent des Réunionnais et des plus faibles". Jusque là, ça va. Il a le droit de penser ce qu'il veut de l'octroi d'une subvention par la Région au JIR et il a le droit de le dire.