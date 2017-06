Mail ZinfosBlog à la Une Le Grand Prix du Patrimoine pour le Moynet Jupiter de l’EAP





Ce Grand Prix du Patrimoine, décerné par l’Aéro-club de France au cours d’une cérémonie à Paris il y a quelques jours, est la consécration d’un travail minutieux de remise en état de cet avion qui était en concurrence pour décrocher cette distinction avec d’autres appareils en rénovations dans d’autres clubs et musées. Lors de notre visite, Christian Ravel nous avait confié qu’il défendrait le dossier du Moynet Jupiter à Paris, mais ne pensait pas décrocher la timbale car les choses sont sérieuses et la concurrence très rude. Voilà dix ans que les membres du Groupe de Préservation du Patrimoine Aéronautique (GPPA) travaillent sur la remise en état de cet avion dont trois exemplaires ont été construits et dont seul, le N°03 de l’Espace Air Passion existe encore.



Organisé par l'Aéro-club de France avec le soutien des trois organismes, le Grand Prix du Patrimoine 2017 a pour mission de "favoriser la sauvegarde du patrimoine aéronautique international et de le faire connaître au plus vaste public, en gratifiant une action particulièrement exemplaire de préservation ou de restauration dans ce domaine". L’appel à candidatures lancé fin 2016 a recueilli de nombreuses réponses et la commission Patrimoine et le Collège Expertal de l’Aéro-club de France présidé par Catherine Maunoury ont retenu cinq finalistes.



Lors de la proclamation des résultats la semaine dernière à Paris, Catherine Maunoury, présidente de l'Aéro-club de France, a tenu à rappeler la notion d'excellence : "C'est une petite compétition qui permet de pousser les capacités de chacun au maximum. Cela montre ce que nous sommes capables de faire en France". Les onze membres du jury issus du milieu aéronautique, culturel et politique ont décerné le premier prix la coupe Gifas et ses 15 000 Euros ont été décernés des mains de Messieurs Trappier et Bourlot, à la restauration du Moynet 360/6 Jupiter n°03 F-BLKY de l’EAP.









Une belle récompense, qui donne des ailes à l’Espace Air et Passion mais qui met surtout en valeur le travail de cette équipe de bénévoles qui passe des heures à remettre en état ces avions. D’ici trois ou quatre mois, le Moynet Jupiter avec ses deux moteurs, l’un à l’avant "qui tire" et l’autre à l’arrière "qui pousse" devrait s’élancer à nouveau à la conquête du ciel.



