Le Forum des initiatives locales -FIL- prévu pour le 18 novembre 2017

La mairie de Saint-Paul, les associations, l’Office du Tourisme de l’Ouest, la SPL Tamarun, s’associent de nouveau pour le FIL (forum des initiatives locales), le 18 novembre prochain dans le jardin de la Mairie. L’objectif ne change pas. Cet événement innovateur valorise le savoir-faire et encourage les parcours d’insertion des Saint-Paulois issus des quartiers prioritaires du territoire : Éperon, Fleurimont, Plateau Caillou, Grande Fontaine, Savanna, Étang, Corbeil périphérie de Saint-Paul centre.



Cette action contribue à la cohésion sociale, au développement durable, au développement économique, à l’emploi et à la citoyenneté dans les quartiers. Une réunion d’information s’est déroulée le mardi 22 août dans la salle du conseil municipal avec tous les acteurs afin de présenter les nouvelles orientations du FIL.



Plus qu’une présentation de ce qui se fait sur le territoire, la Mairie s’engage à favoriser la création d’entreprise dans le secteur de l’artisanat, accompagner les porteurs de projet avec les coopératives d’activités et d’emploi (CAE), développer un dispositif local avec les associations pré-employeurs et tisser des liens avec l’ESS (l’économie sociale et solidaire).



Ce travail d’accompagnement des CAE avec les associations reste essentiel et ce forum est une vitrine nécessaire pour permettre à ces derniers de pouvoir développer sereinement leur activité.

Aussi, le concours coup de pouce, lancé depuis le début du mois d’août, permet de mettre en lumière des projets intéressants. Les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu’au lundi 04 septembre 2017.