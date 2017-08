Mail Communiqué Le Forum NxSE en route vers sa seconde édition



Numérique Océan Indien et Afrique. Pour sa deuxième édition, le 3, 4 et 5 octobre, le Forum propose 5 nouvelles Thématiques et 2 Side events.



Après une première édition réussie qui avait réuni plus de 300 participants venants de 15 pays, Digital Reunion ne cache pas son ambition de faire encore mieux en 2017. Pour cette seconde édition, 5 thématiques sont mises à l’honneur : Marchés et défis de la Santé Numérique, Industrie du futur, Villes et bâtiments de demain, Touriste connecté - voyage au coeur de la Data et enfin, Agriculture connectée - la 3ème révolution agricole.



"Nous traversons une véritable numérisation de l’économie au niveau mondial. Ces 5 thématiques (Santé numérique, Villes et bâtiments de demain, e-tourisme, agriculture connectée et industrie du futur) correspondent à de réels enjeux pour La Réunion mais également pour tous les pays africains visés par NxSE", explique Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion.



Et pour explorer ces thématiques, l’association a imaginé un contenu varié : plus de 20 conférences et tables rondes, un village des exposants, des rdv B to B, des speed-dating… sans oublier les 3 side events, grande nouveauté 2017 : un "Datathon santé numérique", un "Best Idea pitch" et enfin un "Industry Bar Camp".



Le Forum NxSE est un événement à forte attractivité internationale. Ainsi, plus de 70 speakers de La Réunion, de métropole, de l’océan Indien et d’Afrique sont attendus sur l’événement comme Alan Knott Craig, entrepreneur sud-africain (ISIZWE PROJECT, HeroTel) et auteur à succès.



Le Forum est également en train de s’installer comme étant le rendez-vous annuel des French Tech d’Afrique : Abidjan et Cap Town ainsi que la Ocean Tech. Pour Philippe Arnaud, c’est en se rendant à La Réunion que l’ensemble des participants étrangers et métropolitains comprennent tout l’intérêt du territoire : "Ils ne viennent pas seulement pour apporter leurs expériences mais pour repartir enrichis de la nôtre. Nous faisons également venir des entrepreneurs qui ont déjà réalisés des choses dans chacune des 5 thématiques phares 2017. Des réalisations concrètes sur lesquelles on peut avoir un retour d’expérience et qu’on peut éventuellement adapter à La Réunion".



Suite à la première édition du forum, 3 entreprises se sont installées à La Réunion, créant ainsi plusieurs emplois. Une satisfaction pour les organisateurs dont l’objectif est que le forum NxSE contribue au développement de l’économie réunionnaise en faisant connaître le savoir-faire des acteurs du numérique de La Réunion, en favorisant la coopération régionale et internationale et en créant des opportunités d’affaires Sud-Sud et Nord-Sud.



Inscriptions et informations sur NxSE (prononcez Néxi), c’est le Business Forum International de la TransformationNumérique Océan Indien et Afrique. Pour sa deuxième édition, le 3, 4 et 5 octobre, le Forum propose 5 nouvelles Thématiques et 2 Side events.Après une première édition réussie qui avait réuni plus de 300 participants venants de 15 pays, Digital Reunion ne cache pas son ambition de faire encore mieux en 2017. Pour cette seconde édition, 5 thématiques sont mises à l’honneur : Marchés et défis de la Santé Numérique, Industrie du futur, Villes et bâtiments de demain, Touriste connecté - voyage au coeur de la Data et enfin, Agriculture connectée - la 3ème révolution agricole."Nous traversons une véritable numérisation de l’économie au niveau mondial. Ces 5 thématiques (Santé numérique, Villes et bâtiments de demain, e-tourisme, agriculture connectée et industrie du futur) correspondent à de réels enjeux pour La Réunion mais également pour tous les pays africains visés par NxSE", explique Philippe Arnaud, Président de Digital Reunion.Et pour explorer ces thématiques, l’association a imaginé un contenu varié : plus de 20 conférences et tables rondes, un village des exposants, des rdv B to B, des speed-dating… sans oublier les 3 side events, grande nouveauté 2017 : un "Datathon santé numérique", un "Best Idea pitch" et enfin un "Industry Bar Camp".Le Forum NxSE est un événement à forte attractivité internationale. Ainsi, plus de 70 speakers de La Réunion, de métropole, de l’océan Indien et d’Afrique sont attendus sur l’événement comme Alan Knott Craig, entrepreneur sud-africain (ISIZWE PROJECT, HeroTel) et auteur à succès.Le Forum est également en train de s’installer comme étant le rendez-vous annuel des French Tech d’Afrique : Abidjan et Cap Town ainsi que la Ocean Tech. Pour Philippe Arnaud, c’est en se rendant à La Réunion que l’ensemble des participants étrangers et métropolitains comprennent tout l’intérêt du territoire : "Ils ne viennent pas seulement pour apporter leurs expériences mais pour repartir enrichis de la nôtre. Nous faisons également venir des entrepreneurs qui ont déjà réalisés des choses dans chacune des 5 thématiques phares 2017. Des réalisations concrètes sur lesquelles on peut avoir un retour d’expérience et qu’on peut éventuellement adapter à La Réunion".Suite à la première édition du forum, 3 entreprises se sont installées à La Réunion, créant ainsi plusieurs emplois. Une satisfaction pour les organisateurs dont l’objectif est que le forum NxSE contribue au développement de l’économie réunionnaise en faisant connaître le savoir-faire des acteurs du numérique de La Réunion, en favorisant la coopération régionale et internationale et en créant des opportunités d’affaires Sud-Sud et Nord-Sud.Inscriptions et informations sur www.nxse.io Zinfos974 Lu 268 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Rentrée en musique au collège Amiral Pierre Bouvet Alcool : Multiplicité des actions de prévention pendant les vacances