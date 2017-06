Le Fongecif Réunion procède au renouvellement de son conseil d'administration

Organisme paritaire et interprofessionnel, le Fongecif Réunion intervient auprès des salariés qui souhaitent s'informer et évoluer dans leur emploi, changer d'orientation ou de métier, se reconvertir.



Le Fongecif Réunion est un organisme paritaire piloté par des partenaires sociaux représentant à égalité les employeurs (CPME, MEDEF, U2P) et les salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGTR, FO) afin de garantir les intérêts de chacun.



Le Fongecif Réunion vient de procéder à l'alternance paritaire de sa présidence ce Jeudi 29 Juin 2017.



- M. Patrick SERVEAUX (MEDEF) devient ainsi le président du FONGECIF Réunion pour les deux prochaines années.



- M. Vincent PAYET (CGTR) est désigné vice-président.



- M. Mickael LEGROS (CFDT) est nommé trésorier et M. Stéphane D'AURIA (MEDEF) trésorier adjoint.



L'ensemble des organisations ont été au préalable informées de l'article L6332-2-1 du Code du travail relatif aux cumuls des fonctions, à savoir que les personnes ayant trait à un organisme de formation ne peuvent pas siéger au FONGECIF après vérification auprès de la DGEFP et du FPSPP.



La présidence a également remercié ses prédécesseurs pour leur investissement et la qualité de leurs travaux menés au sein du FONGECIF.