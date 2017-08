Le Festival international de magie s'arrête à La Réunion

Grâce à un travail artistiquement exigeant et un goût pour la découverte de nouveaux artistes, le festival international de magie est progressivement devenu une référence. Chaque année, c’est un nouveau plateau d’artistes authentiques qui est représenté. On les retrouve d’ailleurs dans plusieurs émissions télévisées telles que "Le plus grand cabaret du monde". Grandes illusions, magie, bluff et rires...C’est le subtil mélange du festival qui propose aux spectateurs une expérience incomparable.



L'organisation du festival a parcouru le globe à la recherche des plus grands magiciens, illusionnistes et prestidigitateurs afin de faire découvrir à ses spectateurs un florilège d’artistes internationaux.



Parmi eux, il y aura Double Fantaisy, sans aucun doute le numéro référence des amateurs de grandes illusions. Dans cette véritable pièce théâtrale, place à la mise en scène durant laquelle le public pourra découvrir une multitude d’effets époustouflants.



La talentueuse et énigmatique Alana, femme aux multiples mains fera également le show. C’est le numéro féminin de manipulation le plus engagé au monde actuellement. Elle arrivera tout juste d’une tournée de 7 semaines en Chine.



Ce sera ensuite le tour du magicien Jaime Figueroa qui, à lui seul, peut faire écrouler une salle... De rire ! Et cela à cause de sa maladresse chronique et sa méchanceté naïve. Maître dans l’art difficile de la magie comique, le public lui pardonne tout, y compris ses excès totalement espagnols ! Enfin, Dion fera son apparition.



Danseur classique de très haut niveau, mais aussi magicien doué, chaque année il crée de nouveaux numéros devant lesquels les publics restent bouche bée, par la poésie, la grâce et la féerie qu’ils dégagent. Il présentera en exclusivité deux de ses plus beaux numéros. Bonus exclusif, le spectacle est présenté par le plus grand des présentateurs-magiciens français, François Normag.