Le Festival de l’image sous-marine, c’est bientôt !

Découvrez le programme complet du Festival de l’image sous-marine 2017.

Partagez l’événement sur les réseaux sociaux et venez nombreux célébrer la mer !

+ d’infos sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest



Et assistez à la soirée de remise des prix aux trois concours (dessins, photo et vidéo) qui aura lieu au Musée Stella Matutina le vendredi 16 juin (de 19h à 22h).Retrouvez également au programme : trois visites guidées (rencontre des Cétacés, circuit des Fours à chaux et balade secrète à la découverte des récifs coralliens), une chasse au trésor virtuelle avec le pirate La Buse, des visites insolites gratuites, un défilé de mode (avec les anciennes Miss Réunion et les 12 candidates à Miss Réunion 2017) et bien plus encore !Réservez vite vos activités préférées !Infos et réservations au 0810 797 797 (service 0,054 € / min + prix d’un appel local).Ou rendez-vous dans l’un des trois bureaux d’information touristique (Le Port, Saint-Gilles, Saint-Leu).LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE ET GRATUITE pour les deux soirées au Musée Stella Matutina, le jeudi 8 juin et le vendredi 16 juin : accédez à la billetterie en ligne sur le site de Sciences Réunion.