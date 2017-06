Le Derby des légendes annulé

"L'association Bénévole LEGEND EVENTS vous annonce l'annulation du Derby des Légendes, prévu le 23 juin 2017, 20H au stade de l'est Jean IVOULA.



Ayant subit des empêchements de toute nature, nous trouvons triste de ne pouvoir proposer le match de gala, caritatif, entre l'amicale des anciens verts et l'OL LEGENDE dans de bonnes conditions.



Ne voulant prendre aucun risque, nous avons décidé d'annuler purement et simplement cet évènement, et toutes les autres manifestations prévues sur la semaine du 20 au 24 juin.



(Activités touristiques, actions éducatives avec les écoles de foot, actions de transmissions de valeurs comportementales avec des jeunes issus de quartiers en difficultés et l'école de la seconde chance, une soirée avec les joueurs et la vente aux enchères des maillots et autres objets personnels, etc...)



Nous remercions vivement nos partenaires publics et privés pour leur soutient dans ce projet et pour avoir rendu ce projet financièrement viable.



Nous remercions aussi, l'ensemble des Réunionnais qui avaient déjà réservé en nombre leur places.



Sportivement"



Olivier AYMAR

Président de l'association Legend Events