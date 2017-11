<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Le Département présent aux Rencontres plurilinguisme et réussite scolaire - novembre 2017





Organisés par Axel Gauvin, Président de Lofis la lang créole La Réynion et l’Université, ces échanges avaient pour objectif de faire le point sur le développement des recherches dans le domaine des éducations bi/ plurilingues et sur les applications qui pourraient être faites, pour tous les enfants du Monde.

La conseillère départementale a indiqué que la présence du Département témoignait bien sa volonté de promouvoir la culture réunionnaise, avec sa langue, son cozé créole et traduisait aussi l’ambition de porter pour la jeunesse de l’île un modèle qui place la réussite, leur réussite au centre des préoccupations institutionnelles : "ces Rencontres sont l'occasion d'échanger et d'ouvrir les perspectives qui se dressent devant nous."



Le créole et l'école, la réussite et la tradition, le patrimoine et l'ouverture... Autant de pistes qui me viennent à l'esprit et qui, j'en suis persuadée, trouveront échos au cours de cette manifestation. C'est en tous les cas une occasion pour nous d'élargir les champs du possible et d'aborder dans sa globalité des questions ô combien d'actualité » a-t-elle souligné.



Nout fékler entend s'interroger sur les conditions et moyens nécessaires pour concilier plurilinguisme et réussite scolaire.





