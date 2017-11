A la Une . Le Crystal Meth, "c’est fini" pour un Dionysien Hachim O. n’a pas la tête du consommateur de crystal meth. Ce père de famille d’une quarantaine d’années a pourtant connu des années d’addiction aux drogues dures et c’est aujourd’hui le dernier volet de l’affaire de traffic de métamphétamine qui se referme pour lui.





S’ensuivent alors plusieurs perquisitions, autant chez les fournisseurs que chez les consommateurs. Les forces de l’ordre finissent par retrouver la trace du fournisseur principal, qui importe cette



Revendue 1.000 euros le gramme sur notre île



Un traffic juteux qui a inquiété les autorités pendant des mois, car la substance, hautement additive est achetée 50 à 60 euros le gramme en Thaïlande pour être revendue 1.000 euros le gramme sur notre île.



Parmi la liste des clients du fournisseur, Hachim O., chez qui la drogue en question est également retrouvée. À la barre, le chef d’entreprise quadragénaire reconnaît avoir "connu toutes sortes de drogues depuis l’âge de 16 ans, avant de basculer vers les drogues dures".



Il avait d’ailleurs été condamné en octobre 2016 à de la prison pour une affaire d’ecstasy. Une période de "sevrage forcé", "très dure" pour le consommateur régulier. Il reconnait également avoir consommé de la meth, mais "uniquement à usage festif".



Libéré en juin 2017, il affirme ne pas avoir retouché de drogue depuis, et être suivi par un addictologue.



Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com





