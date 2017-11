La Mairie de Saint-Paul met en place le Conseil Communal des enfants et des jeunes. A partir de ce mercredi 22 Novembre, le vote des représentants des écoles se déroulera sur une semaine au sein des 46 écoles primaires et élémentaires de la commune.



Le Conseil Communal des enfants et des jeunes prendra effet le 9 décembre, lors de la 1ère séance plénière où un Président Jeune et ses 3 vices-présidents seront élus.