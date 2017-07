Mail A la Une .. Le Congrès de Versailles, "symbole de la dérive pharaonique de la monarchie présidentielle" Mené par leur leader Jean-Luc Mélenchon, les parlementaires du groupe France insoumise ont décidé de ne se pas rendre lundi 3 juillet 2017 au Congrès de Versailles, convoqué par le président de la République Emmanuel Macron. Ayant rejoint le groupe à l’Assemblée nationale, le député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, donne les raisons de cette absence.

"Ce lundi 3 juillet, Emmanuel Macron s'exprimera devant les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Comme l'ensemble des membres du groupe France Insoumise, je ne me rendrai pas au Congrès de Versailles pour écouter le Président de la République. Intervenant la veille de la Déclaration de Politique Générale du 1er Ministre, ce Congrès de Versailles est le symbole de la dérive pharaonique de la monarchie présidentielle.



Avec la France Insoumise, je participerai à un rassemblement à 18h30, Place de la République, à Paris, pour nous exprimer à ce sujet.



Le groupe France Insoumise m'a accordé sa confiance pour siéger au sein de la Commission permanente des Affaires Sociales, avec mes collègues FI Caroline Fiat et Adrien Quatennens. Nous sommes déjà en plein travail pour faire barrage au programme d'apartheid social d'Emmanuel Macron. Nous avons seulement quatre jours pour déposer des amendements sur les ordonnances qui renversent tout l’ordre public social.

Un véritable coup d’État social s’annonce avec la loi travail par ordonnances.



Je reviendrai très prochainement à La Réunion pour quelques jours. Durant ce séjour, je rencontrerai notamment les planteurs pour leur réaffirmer mon soutien.



