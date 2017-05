Le Comité les 400 EN MARCHE soutient Anaïs PATEL pour les élections législatives

Saint Pierre, le 28 mai 2017.



Le Comité LES 400 EN MARCHE est le seul comité officiel validé et représentant le mouvement En Marche ! pour le sud de l’ile de la Réunion.



Ses membres sont issus de la société civile.



Le rôle de ce comité est de relayer la parole de tout citoyen souhaitant participer à la refondation de la vie démocratique par des réflexions et des diagnostics ayant pour objectif l’élaboration de plans de transformation nationaux ou territoriaux.



Afin de mieux faire entendre la voix de la société civile, Le comité a décidé d’apporter officiellement son SOUTIEN à la candidature de Mme Anaïs PATEL pour les élections législatives dans la 4ème circonscription de l’ile.



Ce soutien est motivé par l’engagement depuis le premier jour de Mme Anaïs PATEL dans ce mouvement, de son réel désir de le représenter dans ses valeurs et ses idées, de sa volonté de porter la Réunion au plus haut niveau, et de son envie à rassembler le plus largement possible l’ensemble des citoyens.



Le comité, déjà fortement engagé pour l’élection d’Emmanuel Macron, estime que le vote exprimé lors de la Présidentielle doit être confirmé en donnant au nouveau Président une majorité forte et représentative à l'assemblée nationale.

Cette représentativité doit s’accompagner d’un renouvellement en profondeur de la classe politique en donnant à la société civile toute sa place légitime et en insufflant une nouvelle énergie à la démocratie française.



Au-delà de l’engagement pris par Anaïs PATEL de soutenir le programme du nouveau Président, le comité soutiendra activement ses propositions spécifiques pour l’ile de la Réunion.



Le comité invite tous les citoyens de la société civile partageant les idées et les valeurs du mouvement En Marche à le rejoindre et à apporter leur soutien à cette candidature.