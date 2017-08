Le Codium pointe un "problème d'effectif de police "

" On a promis 100 policiers supplémentaires, on attend toujours ". Voici donc les mots de Madame Huguette Bello, Députée de la Réunion, lors de son intervention dans le JT de 19h de réunion première en date du 4 août 2017. Aujourd'hui c'est au tour du maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé de réagir face à la montée de la violence dans sa ville et qui dans une tribune de ce jour "réclame des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des commerçants et des usagers de Saint-Paul".



Les responsables politiques s'alarment donc à leur tour de la montée exponentielle de la délinquance à la Réunion.



Constat partagé récemment par de nombreux commerçants, relayé par leur représentant, Monsieur Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Ce dernier se disant "inquiet de constater l'augmentation croissante de la délinquance depuis 2014", appelant lui aussi "au bon sens de l’Etat et du Premier Ministre à augmenter les effectifs de police et de gendarmerie sur notre territoire, afin de pouvoir arrêter cette montée de la violence."



Ainsi, après les syndicats de policiers, les responsables politiques, les commerçants, sans oublier la population première victime du manque d'effectifs, toutes les conditions d'une exaspération générale sont donc réunies.



Ces mêmes conditions qui ont conduit à une mobilisation générale des semaines durant en Guyane.



Espérons que le gouvernement prenne ce problème d'effectif à bras le corps, que le CODIUM a jusqu'à maintenant toujours mis en évidence.