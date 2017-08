Le Cluster Réunion sera présent au festival interceltique de Lorient

Les plateformes Breizh Run Connection et Breizh World Connection co-organisent ce lundi une rencontre Bretagne Océan Indien autour de la thématique : "Mers & Territoires sur la Route des Indes.



L'objectif de ce moment est de réunir gestionnaires, politiques, scientifiques et acteurs de la Mer des territoires de Bretagne, La Réunion/ Mayotte/ Iles Éparses pour initier, organiser et valoriser les actions existantes ou futures qui lient ces territoires.



C'est Philippe Guerin (Directeur d'Enez Pêche / Groupe Reunimer) qui représente le Cluster maritime de La Réunion.