Le Chaudron : Un piéton grièvement blessé par un scooter lors d'une séance de rodéo

Un piéton a été renversé par le pilote d'un scooter qui a perdu le contrôle de son engin alors qu'il était en train de le faire cabrer, ce dimanche après-midi dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis.



La collision s’est produite à proximité du collège du Chaudron.



Pris en charge par les secours, le piéton a été grièvement blessé. Néanmoins, son pronostic vital n’est pas engagé.



Tous les dimanches après-midi, les jeunes du Chaudron se donnent rendez-vous pour des séances de rodéo sauvage, l'occasion pour eux de parader en faisant cabrer leurs motos et leurs scooters. La police a bien essayé d'intervenir pour mettre fin à ces démonstrations, mais elle a fini par y renoncer. Chacune de ses interventions a fini en scènes de guérilla urbaine, l'obligeant à chaque fois à rebrousser chemin devant la violence des attaques à l'aide de galets et de bouteilles.



Au Port, durant le week-end du 11 et 12 novembre, un jeune motard avait déjà été très grièvement blessé lors d'une séance de rodéo identique. Le maire de la commune, Olivier Hoarau, avait alors pris un arrêté municipal pour interdire la circulation sur l'Avenue de la Commune de Paris et les rues limitrophes le week-end suivant. Ce qui avait là aussi entrainé des incidents très violents avec les forces de l'ordre.